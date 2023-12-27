 الشرطة الأسترالية تفتح تحقيقا في طرود تحتوي على كوكايين جرفتها المياه للشواطئ - بوابة الشروق
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الشرطة الأسترالية تفتح تحقيقا في طرود تحتوي على كوكايين جرفتها المياه للشواطئ

د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 1:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 ديسمبر 2023 - 1:49 م

قالت الشرطة اليوم الأربعاء، إنها أطلقت تحقيقا بعدما جرفت المياه عددا من الطرود التي يعتقد أنها تحتوي على نحو 124 كيلوجراما من الكوكايين على الشواطئ في ولاية نيو ساوث ويلز بشرق أستراليا.

وأضافت شرطة نيو ساوث ويلز، إن المياه جرفت أول "طرد مريب" يعتقد أنه كان يحتوي على نحو 39 كيلوجراما من الكوكايين يوم الجمعة، في شاطئ ماجينتا على بعد نحو 80 كيلومترا من شمال سيدني.  

كان أفراد من الشعب أبلغوا الشرطة يوم الأحد الماضي عن سبعة طرود أخرى –يعتقد أنها تحتوي على 7 كيلوجرامات أخرى من الكوكايين- عند شاطئ ماجينتا والشواطئ القريبة.

وأمس الثلاثاء، أبلغ صياد الشرطة عن العثور على برميل أزرق يحتوي على 39 طردا مغلفة بشكل فردي يزعم أن كلا منها يحتوي على كيلوجرام من الكوكايين.  

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز اليوم الأربعاء، إن قيادة مكافحة الجريمة بالولاية فتحت تحقيقا في المسألة.


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