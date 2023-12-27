صحة غزة: استشهاد أكثر من 21 ألفا جراء الغارات الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة حصيلة جديدة لعدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر، حيث ارتفع إلى أكثر من 21 ألف شهيد في اليوم 82 من العدوان.



وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، إن 21 ألفاً و110 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 55 ألفاً و243 جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر.



وأضافت الوزارة أن العدد يتضمن 195 شهيداً و325 مصابا سقطوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقاً لوكالة "رويترز".



في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية، اليوم الأربعاء، على مواقع مختلفة في قطاع غزة، لليوم الـ82 على التوالي من العدوان.



من جانبها، أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طيران الاحتلال شن غارات عنيفة استهدفت المنطقة الوسطى في القطاع، لا سيما مخيمي البريج والمغازي، ووصلت القذائف لمراكز إيواء.



وقال شهود عيان إن هناك عدداً من الشهداء ما زالوا ملقون على الأرض، ولا تستطيع سيارات الاسعاف، وطواقم الدفاع المدني الوصول اليهم، بسبب كثافة القصف. كما شهد مخيم النصيرات قصفاً من مدفعية الاحتلال والطائرات الحربية.



وتشهد مناطق شرق مدينة رفح، والفخاري، والمناطق الشرقية لخان يونس جنوب القطاع قصفا مدفعيا على أنحاء متفرقة هناك. وقصف طيران الاحتلال والمدفعية مدينة غزة، لا سيما حيي الشجاعية، والتفاح، كما استهدف منزلا في منطقة الكتيبة، وهناك حديث عن شهداء وجرحى.