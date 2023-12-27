نيجيريا تقترب من توقيع أول اتفاق لتصدير الغاز إلى جنوب أفريقيا

أعلنت شركة "ريفرسايد إل.إن.جي" النيجيرية للغاز الطبيعي المسال، أنها تجري محادثات لتصدير الغاز المسال إلى جنوب أفريقيا، فيما سيكون أول اتفاق من نوعه بين البلدين.

وفي وقت سابق من العام الحالي، وقعت الشركة اتفاقية شراكة لتصدير الغاز مع شركة يوهانس شفيتسه إنيرجي إمبورت من ألمانيا، ولآن تبحث عن اتفاقيات جديدة لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا، بحسب ديفيد إيجي الرئيس التنفيذي للشركة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن نيجيريا تمتلك أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في أفريقيا.

وقال إيجي في مقابلة مع بلومبرج "ربما نكون قريبين في العام الذي شارف على الانتهاء من الوصول إلى سوق أخرى وستكون في جنوب أفريقيا.. هناك سوق غاز تتطور بشدة في المنطقة، على بعد حولي 3000 ميل بحرى من نيجيريا وتشمل الجنوب الأفريقى وغرب أفريقيا وشمال غرب أوروبا وصولا إلى البحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية بشكل أوسع".

ورفض إيجي تقديم المزيد من التفاصيل عن المحادثات مع نظرائه في جنوب أفريقيا مشيرا إلى بنود السرية. كما تبحث الشركة النيجيرية عن فرص لتصدير الغاز إلى ليبيريا والكاميرون.

وتعاني جنوب أفريقيا من انقطاعات مزمنة للكهرباء بسبب تدهور الأوضاع المالية لشركة الكهرباء الحكومية إسكوم، مما يحول دون زيادة إنتاجها من الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد. وتعثر بدء شراء الكهرباء من الشركات الخاصة بسبب مشكلات شبكة النقل والدعاوى القضائية ذات الصلة.

وقال إيجي إن جنوب أفريقيا لا تمتلك حاليا المنشآت اللازمة لاستلام شحنات الغاز المسال. ومن المتوقع ألا تصل تلك الشحنات قبل 2027، وهو ما يعني أن هناك وقتا لإقامة البنية التحتية اللازمة لاستقبال الشحنات.