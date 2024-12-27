تشهد مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، إقبالا سياحيا من مختلف جنسيات العالم، رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، للاستمتاع بأجوائها الشتوية الفريدة نظرًا لكونها أعلى قمة جبلية في مصر.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة استقبلت اليوم 1300 سائح من مختلف جنسيات العالم، وجرى تفويجهم لتنفيذ البرامج السياحية الخاصة بكل فوج، مشيرًا إلى أن معظم السائحين الوافدين للمدينة يضعون رحلة صعود جبل موسى على قائمة برامجهم السياحية خلال فترة تواجدهم بالمدينة، وقضاء الليل على قمة الجبل حتى شروق شمس يوم جديد على الرغم من أن درجة الحرارة تصل على قمة الجبل إلى صفر، لذا يجري التأكيد عليهم بارتداء الملابس الثقيلة، والاستعانة بالبطاطين للتدفئة، إضافة إلى تناول المأكولات والمشروبات التي تمد الجسم بالطاقة خلال تواجدهم على قمة الجبل.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن مدينة سانت كاترين مازالت تعتمد على سياحة العطلات الأسبوعية، والأعياد والمناسبات، لذا تشهد إقبالًا كبيرًا من السياحة الداخلية في نهاية الأسبوع، مؤكدًا أنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى، والتنسيق مع الجهات المعنية تزامنًا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة شديدة البرودة.

على جانب آخر، أكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن المحافظة يسودها طقس غائم جزئي، وكل المدن تشهد طقسا مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، ويصل إلى حد الصقيع بمدينة سانت كاترين.

وأوضح مركز العمليات في بيان اليوم، أنه جرى التنسيق مع الجهات لتأمين مدينة سانت كاترين بكل الاحتياجات، والتأكيد على رؤساء المدن بمتابعة مخرات السيول، وجاهزية البحيرات والسدود الصناعية، والتنسيق مع إدارة المياه الجوفية للتحرك السريع في حالة حدوث أي طوارئ.

وأوضح البيان، أن الرياح تنشط على فترات متقطعة بسرعة لا تتجاوز الـ 26 كيلو متر في الساعة، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 متر إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وجميع الموانئ البحرية تعمل بشكل طبيعي، كما تسير حركة المرور بجميع الطرق الدولية والساحلية بشكل طبيعي.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 20 والصغرى 10، وفي مدينة رأس سدر العظمى 18 والصغرى 10، وفي مدينة طابا العظمى 20 والصغرى 6، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 12 والصغرى 0، والعظمى بمدينة شرم الشيخ 21 والصغرى 12 درجة.