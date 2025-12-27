سوبرانو يابانية تُبدع في النشيد الوطني المصري وتخطف إعجاب الحضور بمكتبة الإسكندرية

شهدت مكتبة الإسكندرية، اليوم السبت، لحظة لافتة تمثلت في أداء كوزوكو سوبرانو يابانية للنشيد الوطني المصري، وسط تفاعل وإعجاب كبيرين من الحضور، في مشهد جسّد عمق التقارب الثقافي بين الشعبين المصري والياباني، خلال فعالية فنية وثقافية مميزة بعنوان "الرسم للحضارة المصرية".

وتضمنت الفعالية عرض أكبر لوحة مرسومة في العالم للأطفال، شارك في إعدادها طلاب المدارس المصرية اليابانية، إلى جانب مشاركات لطلاب يابانيين من مختلف أنحاء اليابان، وذلك بالساحة الخارجية لمكتبة الإسكندرية.

وافتتح الفعالية تسوكاموتو ياسو هيرو، القائم بأعمال السفير الياباني لدى مصر، بمشاركة هبة الرافعي، القائم بأعمال قطاع العلاقات الخارجية والإعلام، وسوزوكي تشيزو، مسؤول وحدة المدارس المصرية اليابانية بـ«الجايكا»، وبحضور وفد دبلوماسي وعدد من الشخصيات المعنية بالشأنين الثقافي والتعليمي.

ونُظمت الفعالية من قبل جمعية Earth Identity Project اليابانية، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، والسفارة المصرية في اليابان، وسفارة اليابان في مصر، ووحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم، في إطار دعم وتعزيز التبادل الثقافي والتعليمي بين البلدين.

وتأتي هذه الفعالية في سياق الترويج للحضارة المصرية عالميًا من خلال الفن، وترسيخ قيم الحوار والتبادل الثقافي، وإبراز دور الأطفال كرسل للسلام والمعرفة بين الشعوب، في صورة تعكس قوة الثقافة والفنون في مد جسور التواصل الإنساني.