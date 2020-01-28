جمهوريون بارزون يؤيدون شهادة بولتون أمام محاكمة عزل ترامب

- محامى الرئيس الأمريكي: ما ورد في مسودة كتاب مستشار الأمن القومى السابق لا يشكل جنحة تستوجب عزل الرئيس

أبدى أعضاء جمهوريون بارزون في مجلس الشيوخ الأمريكى، أمس الأول، دعمهم لإدلاء مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون بالشهادة أمام المحاكمة الرامية لعزل الرئيس الأمريكى على خلفية قضية أوكرانيا واتهامه بإساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

جاء ذلك غداة تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مقتطفات من كتاب مرتقب صدوره لبولتون تشير إلى أن ترامب أبلغ في أغسطس الماضى بولتون إنه يريد مواصلة تجميد المساعدات الأمنية لأوكرانيا (391 مليون دولار) إلى أن يساعد المسؤولون هناك في تحقيقات مع ديمقراطيين بما في ذلك نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وقال السيناتور الجمهورى البارز، ميت رومنى للصحفيين "أعتقد أن القصة التي نشرت أمس تشير إلى أهمية استدعاء بولتون للشهادة"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأضاف رومني: "بالطبع سنتخذ قرارا نهائيا بشأن استدعاء الشهود بعد استماعنا للطرفين الادعاء والدفاع، ولكن من الإنصاف أن نقول أن بولتون لديه شهادة ذات صلة بالمحاكمة ليقدمها".

ورجح رومني دعم أعضاء جمهوريين آخريين لفكرة الاستماع إلى شهادة بولتون، لكنه رفض ذكر أسمائهم.

من جهته، السيناتور ليندسي جراهام الحليف المقرب من ترامب عن انفتاحه على شهادة بولتون، ولكنه قال إن هناك أشخاص أخرين يجب أن يدلوا بشهادتهم من بينهم جو بايدن ونجله هانتر.

بدورها، قالت السيناتور سوزان كولينز في بيان "التقرير المتعلق ببولتون يعزز مسألة الحاجة لاستدعاء الشهود وسأقوم بعقد مجموعة من الاتصلات مع زملائي حول هذا الأمر".

في المقابل، اعتبر جمهوريون آخرون أن كتاب بولتون لم يغير شيء وأن اتهامات بولتون لترامب كانت مدفوعة برغبته لبيع الكتاب.

من جهته، وصف زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، التقرير الذي نشرتهه الصحيفة الأمريكية بـ"المذهل"، قائلا إنه "يأتي مباشرة في صميم التهم الموجهة لترامب".

وكان ترامب قد صرح بأن ادعاء بولتون "كاذب"، مؤكدا أنه لم ير نسخة مسودة الكتاب.

إلى ذلك، ناقش أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ خلال أجتماع مغلق، أمس الأول، فكرة المقايضة في مسألة استدعاء الشهود، حيث يمكنهم استدعاء شهود لهيئة الادعاء مقابل نفس العدد لدفاع ترامب، وفقا لموقع "ذا هيل" الأمريكي.

وبسؤاله حول مناقشة مسألة مقايضة الشهود، وقال السيناتور مايك روندز: "تمت مناقشة الأمر، لكن لا يبدو أن هناك الكثير من الدعم لذلك".

يُذكر أن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل والكثير من الجمهوريين في المجلس لا يؤيدون فكرة المقايضة.

من جهته، اعتبر آلان ديرشوفيتز أستاذ القانون في جامعة هارفارد، إن رواية بولتون عن قيام الرئيس ترامب بربط المساعدات العسكرية لأوكرانيا بالتحقيقات مع الديمقراطيين، لن تشكل جنحة تستوجب العزل.

وقال ديرشويتز، المحامي المخضرم عضو فريق دفاع ترامب خلال مرافعته أمام المحكمة والتي استمرت لمدة ساعة إن "السلوك غير الإجرامي المحض بما في ذلك إساءة استخدام السلطة وعرقلة العدالة، يقع خارج نطاق الجنح التي تستوجب العزل"، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وتابع ديرشويتز -81 عاما- أن ما كشفت عنه مسودة كتاب بولتون حتى لو كان صحيحا لا يرقى إلى مستوى جنحة تستوجب العزل.. هذا واضح في صياغة الدستور".

وأوضح دير شويتز أنه بعد "بحث مستفيض" وجد أن واضعى الدستور يقصدون فقط العزل على خلفية أعمال إجرامية مثل الخيانة والرشوة.