القبض على رجل أرسل طردا مشبوها إلى مصنع أسترازينيكا في ويلز

ألقت شرطة كينت ببريطانيا القبض على رجل على خلفية إرسال طرد مشبوه إلى مصنع بويلز يتم فيه انتاج وتخزين لقاح أسترازينينكا المضاد لفيروس كورونا.



وأشارت شرطة كينت اليوم الخميس إلى إلقاء القبض على رجل (53 عاما) من تشاتام بكينت، الواقعة على مسافة 45 كيلومترا جنوب شرق لندن، للاشتباه في إرساله الطرد الذي لم يتم الكشف عن محتوياته بعد.



وتواصل الشرطة استجواب الرجل المحتجز لديها.



وأضافت قوة الشرطة أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن هناك تهديد قائم.



وتسبب إرسال الطرد إلى "ووكهارت يو كيه"، وهو شريك تصنيع أسترازينيكا، فى إغلاق مخزن في ريكسهام صباح أمس الأربعاء جزئيا.



وقام خبراء المفرقعات بفحص الطرد بينما أغلقت الشرطة الطرق المؤدية إلى المنطقة.



وسمحت السلطات للعاملين في "ووكهارت يو كيه" بالعودة بعد ساعات لاحقة، وقال متحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الواقعة لم تؤثر بأي شكل من الأشكال على جدول انتاج لقاح أسترازينيكا/أوكسفورد.