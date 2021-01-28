حصر 387 عقارا في منطقة بير أم سلطان المقرر إزالتها لتوسعة الدائري

• جودة: تعويض المصانع والأرض الفضاء من خلال هيئة المساحة

يواصل حي البساتين حصر العقارات المقرر إزالتها لتوسعة الطريق الدائري، برئاسة اللواء أحمد جودة عبدالسميع، بحضور لجنة من المحافظة وإدارة المتابعة الميدانية والإشغالات بالمرور على العقارات والمصانع التي سيتم إزالتها بمنطقة بير أم السلطان، والتنبيه على السكان بسرعة تجهيز الأوراق المطلوبة للحصول على التعويض لنزع الملكية.

قال رئيس حي البساتين، اللواء أحمد جودة، إن قيمة التعويضات بالبساتين، للسكنى "الغرفة الواحدة 40 ألف جنيه، الصالة 40 ألف جنيه، المطبخ + الحمام 40 ألف جنيه"، مضيفًا أنه سيتم تعويض المحال التجارية بالمتر، حيث بلغت التعويضات للتجارى، التي تشمل الورش والمخازن والمحلات 3 آلاف جنيه للمتر الواحد.

وأضاف جودة، في تصريحات لـ"الشروق"، أنه تم حصر 387 عقارا عشوائيًا من المنطقة، وجاري حصر باقي العقارات حتى يتم تعويض السكان وفقًا للتعويضات المقررة، بالإضافة إلى حصر أكثر من 200 محل، موضحًا أن المصانع والأرض الفضاء سيتم تعويض أصحابها من خلال هيئة المساحة.