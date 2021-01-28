روجينا: البطولة المطلقة في مسلسل بنت السلطان مسئولية كبيرة

أعربت الفنانة روجينا عن سعادتها بتقديم أول بطولة مطلقة في مسلسل "بنت السطان" المقرر عرضه في رمضان المقبل، مؤكدة أن البطولة المطلقة مسئولية كبيرة وتحتاج إلى جهد كبير ومضاعف.

وقالت روجينا -في تصريحات صحفية اليوم الخميس- إن الكثير من العوامل جذبتها لشخصيتها في المسلسل، فهي شحصية جديدة فنيا عليها وخاصة أن هناك مشاعر وتفاصيل كثيرة موجودة بالدور، بالإضافة لتفاصيل أخرى سيلاحظها الجمهور خلال عرض حلقات العمل.

وكشفت عن أنها قامت بالتحضير جيدا للشخصية التي تقدمها بمذاكرتها ودراسة تفاصيلها، وأنها بدأت بالفعل تصوير أول مشاهدها في المسلسل الذي تجري أحداثه في عدة محافظات.

وأوضحت أن البطولة مسئولية على الفنان لأن الجمهور لن يقبل بما هو أقل، ودائما يطمح من الفنان إلى المزيد من الأفكار والعمل على نفسه وبالتأكيد القادم سيكون أصعب، مضيفة أنها دائما تسعى إلى التمرد على أدوارها بتقديم شخصيات على النقيض منها كي لا تكرر نفسها.

وأعربت عن تمنياتها أن تظهر في أولى بطولاتها المطلقة بعالم الدراما التليفزيونية بشكل يلاقي استحسان الجمهور، خاصة أن العمل من نوعية الدراما الاجتماعية الشعبية.

وأكدت روجينا أنها تهتم خلال مشاركاتها بالأعمال الفنية بالكيف وليس الكم، وتحرص في كل أدوارها على تقديم أدوار مختلفة، وجديدة فنيا عليها وتحقق لها النجاح خلال أعمالها الفنية.

كانت روجينا قد حققت نجاحا كبيرا خلال رمضان الماضى بدور "فدوى" تاجرة المخدرات الشريرة فى مسلسل "البرنس" حيث تفاعل الجمهور مع الشخصية التي تمتعت بخفة ظل في أسلوبها وطريقتها.

يشارك في بطولة مسلسل " بنت السلطان " باسم سمرة، وأحمد مجدي، وسوسن بدر، وبيومي فؤاد، وندا موسى، ومحمد مهران، ومحمود حجازي، ونهى صالح، وحسن أبوالروس، وأوتاكا ، وتأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.