خالد عبد الغفار: هناك فرق مخصصة لرعاية مصابي كورونا في المنزل

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن هناك فرقًا مخصصة لرعاية المصابين بفيروس كورونا ويتلقون العلاج في المنزل.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، دعا الوزير المصابين الذين يتلقون العلاج في المنزل أن يتواصلون مع الوزارة عبر الرقم "1440" لتسجيل أنفسهم كمصابين ومن ثم معرفة حالتهم.

وأوضح أنه يتم التواصل مع المريض ليحصل على العلاج المناسب لحالته الصحية، وتابع: "لا أريد من أحد التوجه للمستشفيات طالما أن حالته بسيطة لكن في نفس الوقت لا يجب التأخر في طلب العلاج حتى لا تسوأ الحالة".

ودعا إلى عدم الحصول على البروتوكول العلاجي دون استشارة طبيب، باعتبار أن العلاج والجرعات يختلف من شخص لآخر.