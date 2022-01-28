نمو مدفوعات بطاقات الائتمان يزيد من أرباح شركة فيزا الفصلية

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أعلنت شركة فيزا الأمريكية للخدمات المالية أن أرباحها الفصلية ارتفعت مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مرجعة السبب إلى إزدهار المدفوعات باستخدام بطاقات الإئتمان.

وبلغ صافي ارباح الشركة 96ر3 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 كانون الاول/ديسمبر، وفقا لما أعلنته الشركة يوم الخميس .

وارتفعت صافي إيرادات الشركة خلال هذا الربع بنسبة 1ر24 % لتصل إلى 06ر7 مليار دولار مقابل 69ر5 مليار دولار في العام الماضي.

وتواصل شركة فيزا الاستفادة من إزدهار المشتريات عبر الإنترنت، والتي غالبا ما يجري سدادها عبر بطاقات الإئتمان.

وبالإضافة إلى ذلك ونظرا لتعافي قطاع السياحة من تبعات الجائحة، فقد تزايدت أيضا المدفوعات الدولية - مثل حجوزات الطيران أو الفنادق في الخارج - بشكل كبير مرة أخرى.

وتجاوزت الأرقام الربع سنوية توقعات السوق المالية.