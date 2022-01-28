اختيار طه حسين الشخصية المحورية لمعرض أبو ظبي للكتاب 2022

أعلن الدكتور على بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية بالإمارات العربية المتحدة، أن عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين سوف يكون الشخصية المحورية لمعرض أبو ظبي للكتاب 2022 الذي سيعقد في مايو القادم.

وقال رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، خلال مؤتمر صحفي اليوم على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب وبحضور مجموعة كبيرة من أهل الثقافة والإعلام، إن اختيار المركز لعميد الأدب العربي شخصية محورية لمعرض أبوظبي للكتاب في نسخته الحادية والثلاثين، يأتي تقديراً لدوره في الحياة الثقافية العربية وأعماله الأدبية التي أثرت ثقافتنا وأظهرت جمالياتها المكنونة وثرائها.

وأضاف أن طه حسين أثرى مكتبتنا العربية بأعمال ﻻ تتكرر أرست ركائز اللغة العربية كلغة للعلوم والفنون والآداب.

وقال إنه بهذا اﻻختيار "ﻻ نكرم فقط طه حسين بل هذه الأرض الطيبة والوﻻدة التي لم ولن ينضب عطاؤها الثقافي."

وأكد أن مشاريع ومبادرات مركز أبوظبي للغة العربية لترسيخ مكانة اللغة العربية "تأتي ترجمة لرؤية قيادة الإمارات الحكيمة لصناعة مستقبل مشرق للغة العربية وتكريس وجودها كلغة علم ومعرفة وإبداع."

ومن جانبه، قال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية إن دورة هذا العام من معرض أبوظبي للكتاب ستكون دورة استثنائية.

وأضاف أن الاحتفاء بطه حسين لن يكون فقط أثناء المعرض وإنما سيبدأ من اليوم بين القاهرة وأبوظبي بما يشمل مجالات متعددة. وأكد أنه سيتم الأخذ بالتوصيات الصادرة عن الخلوة الثقافية التي نظمها مركز أبوظبي للغة العربية على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك قبل المؤتمر الصحفي اليوم. وقد تضمنت الخلوة الثقافية محورا حول إرث عميد الأدب العربي طه حسين.

ومن جانبه، أشاد الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية المصري باختيار مركز أبوظبي للغة العربية للدكتور طه حسين كشخصية محورية لمعرض أبوظبي للكتاب مؤكداً أن ذلك يعكس العلاقة المتينة بين مصر والإمارات وحرصهما على تقدير رموز البلدين في الثقافة وشتى مجالات الإبداع.

وأكد أن هذه المبادرة تعكس وفاء مركز أبوظبي للغة العربية لأحد بناة الثقافة والعقل العربي مشيراً إلى تقدير المثقفين المصريين لهذا الاختيار.