رسائل مسربة: جونسون فضل إجلاء الحيوانات عن الأفغان بعد سيطرة طالبان على السلطة

كشفت لجنة برلمانية بريطانية، أمس الخميس،عن رسائل إلكترونية مسربة تشير إلي أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فضل إجلاء حيوانات تتبع مؤسسة خيرية بريطانية في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على السلطة في أغسطس الماضي، بينما ترك الأفغان الذين عملوا لصالح بريطانيا وراء ظهره.



وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن نشر رسائل البريد الإلكتروني من قبل اللجنة البرلمانية جعل مصداقية جونسون موضع شك، وتشير إلي أنه قد كذب على الرأي العام، حيثأنه سبق وأن نفي تلك الأنباء ووصفها بأنها ادعاءات، كما أن الكشف عن هذه الرسائل يأتي في وقت يواجه فيه جونسون بالفعل اتهامات بتضليل البرلمان بعد حضوره حفل في داوينج ستريت وخرقه قواعد الإغلاق الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.



ومنذ شهور تم تداول بعض المعلومات حول استخدام الموارد الحيوية لإنقاذ الحيوانات بدلا من الأشخاص، بناء على طلب جونسون، بعدما نشر وزير الدفاع البريطاني تغريدات حول هذه القضية في أغسطس الماضي، ثم شهادة مكتوبة من موظف سابق في وزارة الخارجية البريطانية، الذي كشف بالتفصيل جهود الإخلاء "المختلة" و "الفوضوية" في بريطانيا.



وفي ديسمبر الماضي، رفض رئيس الوزراء الادعاء ووصفه بأنه "محض هراء"، لكن رسائل البريد الإلكتروني التي نشرها البرلمان، والتي قدمها المبلغ عن المخالفات رافائيل مارشال كدليل في التحقيق حول ملابسات الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، ترسم صورة مختلفة.



وورد في رسالتين بتاريخ 25 أغسطس 2021، على لسان مسؤولين في الخارجية البريطانية، أن "رئيس الوزراء وافق مؤخرا على إمداد جسر جوي لموظفين وحيوانات تابعين لجمعية نوزاد الخيرية البريطانية.



وتؤكد "نوزاد" على موقعها على الإنترنت أن مؤسسها، فارثينج، قد تم إنقاذه من أفغانستان مع موظفي المنظمة وعائلاتهم المباشرة، إلى جانب 94 كلبا و 68 قطة.



من جهته، ندد حزب العمال بغياب المصداقية عن جونسون، وصرح جون هيلي، وزيرالدفاع بحكومة الظل العمالية، قائلا: "مرة أخرى، ضبط كذب رئيس الوزراء ما كان يجب أن يعطي الأولوية لإجلاء الحيوانات من أفغانستان فيما يترك الأفغان الذين عملوا لصالح قواتنا المسلحة وراء ظهورهم".



ويرفض جونسون تلك الادعاءات، وتصر رئاسة الوزراء البريطانية على أنه لطالما منح الأولوية للبشر على الحيوانات.



وتتوالى الأزمات التى تلاحق رئيس الوزراء البريطاني خلال الفترة الماضية، لا سيما بشأن خرقه قواعد كورونا وتنظيمه حفلات في منزله، حضر بعضها نحو 100 شخص في يونيو 2020، أثناء فترات الإغلاق التام لمكافحة جائحة كورونا، عندما حظرت السلطات التجمعات الاجتماعية في الأماكن المغلقة.