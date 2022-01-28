نادر السيد: فوز المنتخب أمام المغرب يسهل مهمة الفراعنة للتتويج باللقب

تحدث نادر السيد، حارس مرمى المنتخب السابق، عن المواجهة المرتقبة بين مصر والمغرب في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيرًا إلى أن الفوز أمام "أسود الأطلس" سيسهل مهمة الفراعنة في التتويج باللقب الثامن.

وقال نادر في تصريحات تلفزيونية: "كنت متحفظا على كيروش في البداية لكن الهجوم عليه لم يكن في محله، لأن الوقت الآن وقت التشجيع فقط وبعد البطولة يمكن الحديث عن أي شيء".

وتابع: "اللعب في المنتخب تكليف وليس تشريف، ويجتهد الجميع في أداء دوره من أجل الفوز دائمًا".

وأوضح: "الفوز أمام المنتخب المغربي في اللقاء المقبل سيسهل مهمة اللاعبين في في تحقيق اللقب الثامن، نمتلك جيل كبير من اللاعبين وعلى رأسهم محمد صلاح واحد من أفضل اللاعبين في العالم".

وأردف: "نمتلك قدرات كبيرة وتاريخ حافل بالانجازات لمواجهة أي منتخب وتحقيق الفوز أمامه، فقد اللاعبين بحاجة إلى الثقة والدعم النفسي".

واختتم: "تحقيق المنتخب للقب كأس الأمم، لن يكون صعب في حالة الفوز أمام المغرب".