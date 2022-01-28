أكدت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ، استمرار رحلات المسافرين المباشرة؛ وذلك عقب القصف الصاروخي الذي تعرض لها مطار بغداد الدولي .



وأوضحت الشركة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم /الجمعة/ - "أن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي فجر اليوم أدى إلى تضرر إحدى طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة الجاثمة في محيط المطار".



وتابع البيان، "كما نود أن نطمئن المسافرين الكرام أن رحلاتنا المباشرة مستمرة".



يشار إلى أن، مطار بغداد الدولي تعرض، في وقت سابق اليوم، لقصف صاروخي، حيث سقطت ما لا يقل عن 6 صواريخ في منطقة المدرج ومناطق قريبة من الجانب المدني للمطار".