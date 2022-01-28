إصابة 6 أشخاص باختناق في حريق شقة سكنية بالصف

أصيب 6 أشخاص باختناق في حريق نشب داخل شقة سكنية، بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



ورجحت التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات سبب نشوب الحريق.



وتلقى المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثاني بأحد العقارات بقرية أبو طماعه بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إسعاف وسيارتي إطفاء لمحل الحريق.



وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق والذي نتج عنه إصابة 6 أشخاص باختناق، نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.