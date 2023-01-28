ضبط سائق ونجله بتهمة التعدي على طالب في بدر

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط سائق ونجله لتعديهما على طالب بالضرب باستخدام عصا خشبية بسبب خلافات الجيرة في مدينة بدر.



كان قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح بالرأس "إثر ادعاء مشاجرة".



بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب و(سائق، ونجله "له معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم) بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قاما خلالها بالتعدى على المجنى عليه باستخدام عصا خشبية محدثين إصابته المشار إليها ولاذا بالفرار.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وكذا طبنجة بداخلها عدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقرا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.