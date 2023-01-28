 إصابة إسرائيليين بإطلاق نار في القدس المحتلة - بوابة الشروق
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إصابة إسرائيليين بإطلاق نار في القدس المحتلة

وكالات
نشر في: السبت 28 يناير 2023 - 11:13 ص | آخر تحديث: السبت 28 يناير 2023 - 11:13 ص
قالت خدمة الإسعاف التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن شخصين أصيبا في إطلاق نار محتمل في القدس المحتلة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت، اليوم السبت، 42 فلسطينياً غداة إطلاق نار أودى بحياة 7 إسرائيليين أمام كنيس يهودي في القدس، من بينهم أفراد من عائلة منفذ الهجوم، فيما أعلنت تعزيز قواتها بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

وأكدت شرطة الاحتلال في بيان أنها "اعتقلت 42 مشتبهاً بهم للاستجواب، البعض منهم من أفراد عائلة منفذ الهجوم"، إضافة إلى سكان من الحي الذي يسكن فيه في القدس.

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