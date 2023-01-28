تحدثت الفنانة بسنت شوقي، عن كواليس دورها في مسلسل «بنون»، حيث أنها تقدم دور شخصية عصامية، والظروف تجبرها على تأدية بعض الأمور خارج البيئة المتواجدة فيها.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت" على قناة "صدى البلد"، أن وجود الإنترنت ساعد العديد من النجوم على المشاركة في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، وأصبح الأمر لا يقتصر على الموسم الدرامي في رمضان فقط.

وأوضحت بسنت شوقي، أنها تستعد للمشاركة في مسلسل «نصي التاني» بمشاركة الفنان علي ربيع.

فيما قال الفنان هانى عادل، إن دوره صعب ومختلف فى مسلسل " بنون" بمشاركة الفنانين بسنت شوقى ومحمود حجازى ويارا عزمى.

وأضاف أنه عند قراءة سيناريو المسلسل شعر بالفزع لأن أحداثة حقيقية وصادمة ويغلب عليها الشر، موضحا أن تحضير الشخصية ليس سهلاً فهو يجسد شخصية "طارق" وهو صاحب شركة لتصميم الأزياء، متزوج من " سارة" التى تقدم دورها الفنانة بسنت شوقى، ويتأثر طارق بوالديه.

وأوضح الفنان هانى عادل أن المخرج المتميز هو الذى لايترك الفنان أمام الكاميرا إلا ويخرج أفضل مالديه للعمل.