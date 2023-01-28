 إعلام إسرائيلي: المستوطنون يشتكون انعدام الأمن في القدس رغم انتشار الشرطة في كل مكان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إعلام إسرائيلي: المستوطنون يشتكون انعدام الأمن في القدس رغم انتشار الشرطة في كل مكان

الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية
أحمد علاء
نشر في: السبت 28 يناير 2023 - 1:21 م | آخر تحديث: السبت 28 يناير 2023 - 1:21 م

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المستوطنين يشتكون انعدام الأمن في مدينة القدس المحتلة رغم انتشار قوات الشرطة في كل مكان.

جاء ذلك بعد عملية القدس التي قتل فيها سبعة إسرائيليين، وهجوم سلوان الذي أصيب فيه مستوطنان.

وقالت قناة كان الإسرائيلية، إن القائد العام للشرطة قررت نشر وحدة يمام بشكل دائم في مدينة القدس المحتلة للاستجابة العاجلة.

ويمام عبارة عن وحدات كوماندوز من شرطة الاحتلال في مؤشر على تدهو الأوضاع في القدس وضواحيها والمناطق المتاخمة لها.

يأتي هذا فيما قرر الإسعاف الإسرائيلي رفع درجة الجاهزية في كل الأنحاء، فيما قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن منفذ هجوم سلوان من سكان مدينة القدس الشرقية ويبلغ من العمر 13 عاما، وأصيب برصاص المارة.

وأفادت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بإصابة مستوطنين اثنين إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

جاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة من هجوم مسلح بمستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.


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