روسيا تستهدف أوكرانيا بالمسيرات والصواريخ خلال الليل

ذكرت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الأحد، أن روسيا شنت مجددا هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على أوكرانيا خلال الليلة الماضية، حيث تم اعتراض أربع من أصل ثماني طائرات مسيرة.

وقالت القوات الجوية إنه بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف منطقة بولتافا في وسط البلاد بصاروخين باليستيين قصيري المدى من طراز "إسكندر"، كما تعرضت منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا لهجوم بصواريخ مضادة للطائرات.

وأضافت القوات الجوية، أن المعلومات الأولية لم تشر إلى سقوط قتلى في الهجمات.

كما أصيب صبي يبلغ من العمر 15 عاما ورجلين بجروح جراء انفجار وقع في منطقة سكنية في ميرنوهراد في دونيتسك، حسبما أعلن المدعي العام المحلي. ولحقت أضرار بعدة منازل وسيارات في الهجوم.