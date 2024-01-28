متظاهرون داعمون لفلسطين يخيّمون أمام منزل بلينكن

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نصب متظاهرون داعمون لفلسطين، أمس السبت، خياما أمام منزل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في ولاية فيرجينيا، مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة.

​​​​​​​ورفعوا لافتات كتبوا عليها عبارات من قبيل "بلينكن يدعم إرهاب إسرائيل"، و"بلينكن الدموي"، و"احتل منزل بلينكن ودع غزة تعيش".

وقالت المتظاهرة هازامي بارمدا لوكالة الأناضول للأنباء: "نحن نخيم أمام منزل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لأنه متواطئ في دعم وتمكين جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني التي ترتكبها إسرائيل".

وأضافت أن الولايات المتحدة ليست "متواطئة" فحسب، بل "مسئولة" عن دعم إسرائيل في "جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".

بدوره، قال المتظاهر اليهودي الأمريكي جيريمي ليفينجر إنه يتوجب ممارسة "الكثير من الضغوط" على بلينكن والسياسيين الآخرين الذين يتبعون نفس النهج لأنهم لم يطالبوا بوقف إطلاق النار في غزة