سول: كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز من ساحلها الشرقي في البحر

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز من ساحلها الشرقي اليوم الأحد، وذلك بعد أيام من اختبار بيونج يانج إطلاق صواريخ كروز استراتيجية جديدة من الساحل الغربي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ جرى في حوالي الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي ( 2300 السبت بتوقيت جرينتش) في المياه قبالة ميناء شينبو، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وتابعت هيئة الأركان المشتركة في رسالة نصية أرسلت للصحفيين: "بينما نعزز مراقبتنا ويقظتنا، يقوم جيشنا بتعزيز التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة لرصد علامات إضافية على استفزازات كوريا الشمالية".

ويعد هذا ثاني إطلاق صاروخي لكوريا الشمالية هذا العام بعد أن اختبرت إطلاق صواريخ كروز الاستراتيجية، المسماة "بولهواسال-3-31"، باتجاه البحر الأصفر يوم الأربعاء الماضي.