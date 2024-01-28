أشاد الهولندي جو بونفرير، المدير الفني الأسبق لمنتخب نيجيريا، بالمستوى الذي قدمه النسور خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية.
وقال جو بونفرير ، في برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن منتخب نيجيريا يقدم مستوى مميزا خلال البطولة، ويستحق الفوز على الكاميرون والوصول إلى الدور ربع النهائي.
أضاف بونفرير:"الفوز أمام نيجيريا يتطلب الاعتماد على سرعات اللاعبين وتوظيفهم بشكل جيد، ومنتخب الكاميرون بالغ في اللعب بأسلوب دفاعي أمام نيجيريا ".
وأكمل بونفرير: " لا أتوقع أن يغير بيسيرو من طريقة لعب نيجيريا في لقاء أنجولا، و يجب على نيجيريا أن تلعب بطريقة مختلفة أمام أنجولا لتحقيق هدفها ولابد أن يكافح الفريق بشكل أفضل حتى يصل للمربع الذهبي".
وزاد :" مصر لابد أن تفوز على الكونغو الديمقراطية لأنها الأفضل ولديها مهارات أعلى، منتخب مصر سيظهر مهارة كبيرة ويفوز على الكونغو الديمقراطية".
وشدد :" منتخب مصر أفضل من الكونغو الديمقراطية في كافة النواحي، ولكن مشكلة الفراعنة أن فيتوريا يلعب بتركيز على الدفاع أكثر من أي شيء آخر ".