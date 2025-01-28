معهد إيفو يتوقع استمرار تراجع الصادرات الألمانية

تزايد التشاؤم بين الشركات الألمانية القائمة على التصدير مع مطلع العام الجديد، حيث تراجعت توقعات التصدير للشركات خلال يناير الجاري.

وأعلن معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، في ميونخ أن مؤشره بشأن توقعات التصدير انخفض من سالب 6.1 نقطة في ديسمبر الماضي إلى سالب 7.3 نقطة في يناير الجاري، وهذا هو أدنى مستوى جرى تسجيله منذ عام، وكانت توقعات الشركات سلبية باستمرار منذ مايو 2023.

وقال رئيس الاستطلاعات في المعهد، كلاوس فولرابه: "بداية العام في قطاع التصدير كانت مخيبة للآمال"، موضحا أن زيادات الرسوم الجمركية التي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جعلت المناخ العام قاتما.

وبحسب معهد إيفو، فإن غالبية الصناعات تتوقع تراجعا في صادراتها، خاصة في قطاع صناعة السيارات.

ولا يتوقع زيادة في الصادرات سوى عدد قليل من الصناعات، من بينها صناعة الأثاث.