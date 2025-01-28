انخفاض نسبة البطالة في إسبانيا لأدنى مستوى منذ عام 2008

انخفضت نسبة البطالة في إسبانيا، إلى أدنى مستوى لها منذ الربع الثاني من عام 2008، بينما يستمر الاقتصاد في مسار النمو السريع، بحسب ما كشفته الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، اليوم الثلاثاء.

وبلغت نسبة البطالة 10.61% في الربع الرابع من عام 2024، بانخفاض عن نسبة 21ر11% التي تم تسجيلها في الربع الثالث من العام.

وتعد أحدث نسبة هي الأدنى منذ الربع الثاني من عام 2008، عندما بلغت نسبة البطالة 10.36%.

وبلغت نسبة البطالة ذروتها عند نسبة 26.94% خلال الربع الأول من عام 2013.

وانخفض عدد العاطلين عن العمل بواقع 158 ألفا و600 ليصل إلى 2.59 مليون خلال الربع الرابع.