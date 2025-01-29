كشفت تقارير صحفية سعودية، عن اعتزام إدارة نادي الاتفاق السعودي، الإعلان عن إقالة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد رسميًا خلال الأيام القليلة القادمة، بعد سلسلة من النتائج السئية التي حققها مع الفريق، خلال الفترة الأخيرة.

ووفقًا لصحيفة «عكاظ» السعودية، أنهت إدارة «فارس الدهناء» الاتفاق مع مدرب وطني لتولّي قيادة الفريق في المرحلة القادمة، إذ تم حسم التفاصيل المتعلقة بالعقد كافة، ولم يتبقَّ سوى الإعلان الرسمي عن التعاقد.

وأوضحت الصحيفية أن هذا القرار في إطار توجه إدارة النادي لإعادة ترتيب أوراق الفريق بعد فترة من الأداء غير المستقر تحت قيادة جيرارد، الذي تولى المهمة وسط آمال كبيرة بتحقيق طفرة فنية، إلا أن تراجع المستوى والنتائج دفع الإدارة إلى التدخل واتخاذ القرار الحاسم.

ومن المنتظر أن تعلن الإدارة عن هوية المدرب الجديد خلال الأيام القادمة، في خطوة تهدف إلى إعادة الفريق إلى دائرة المنافسة، وتعزيز حظوظه في تحقيق تطلعات جماهيره على الصعيدين المحلي والخارجي.