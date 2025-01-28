مسئول كونغولي: ميليشيا إم 23 يسيطرون على أجزاء من مطار جوما

قال مسؤول حكومي كونغولي، اليوم الثلاثاء إن ميليشا إم 23 باتت تسيطر على أجزاء من مطار العاصمة الإقليمية الاستراتيجية جوما بعد هجومها على المدينة الواقعة في شرقى الكونغو.

وأوضح وزير التنمية الريفية وعضو البرلمان عن جوما، موهيندو نزانجي بوتوند، في مقابلة مع محطة "توب كونغو" الإذاعية أن ميليشيا إم 23 قد احتلت أيضا جميع النقاط الاستراتيجية في المدينة. ولم يقدم بوتوند مزيدا من التفاصيل.

وأفاد صحفي من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في الموقع بأن مقاتلي إم 23 كانوا موجودين بأعداد كبيرة في شوارع جوما ظهر اليوم الثلاثاء، في حين لم يعد يظهر الجنود الحكوميون ، مضيفا أن الاشتباكات بين الجيش الكونغولي والميليشيا قد توقفت في جوما.

وقال المتحدث باسم إم 23، ويلي نجوم، إن المدينة أصبحت الآن تحت السيطرة الكاملة للمجموعة المتمردة.

ولم يكن هناك تأكيد فوري من الجانب الحكومي لهذا البيان.

ومن المتوقع أن يلقي الرئيس فيليكس تشيسيكيدي اليوم الثلاثاء خطابا للأمة حول التدابير الأمنية المخطط لها في شرقى الكونغو، لكن التوقيت الدقيق لهذا الخطاب غير واضح.

وذكر نائب رئيس الوزراء لشؤون الداخلية جاكمان شاباني أن الحكومة ستركز على الدفاع عن الأراضي الكونغولية.