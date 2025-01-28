نائب محافظ القاهرة يتابع سير العمل بحى حلوان ويتفقد المركز التكنولوجي

أجرى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أشرف منصور، جولة ميدانية بحي حلوان، لمتابعة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وسير العمل بالحي تنفيذا لتوجيهات الدكتور ابراهيم صابر، محافظ القاهرة، بالمرور الميدانى على الأحياء، لتقديم كل التسهيلات على المواطنين.

والتقى منصور، اليوم الثلاثاء، عددًا من المواطنين الذين تواجدوا في المركز التكنولوجي للانتهاء من بعض طلباتهم فيما يخص الخدمات المحلية التي يقدمها الحي، موجهًا بحسن معاملة المواطنين، وسرعة استقبال طلباتهم وانجازها إلى جانب التعرف على طبيعة الخدمات والأعمال التي يقدمها العاملين.

وتابع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الموقف التنفيذي لملف التصالح على بعض مخالفات البناء ونسب الإنجاز وعدد رخص البناء الصادرة للمواطنين، من الدكتور أحمد القزاز، رئيس الحي، ومدير المركز التكنولوجي علي أعداد الطلبات التي تم إنجازها في هذا الملف وأهم المشكلات التي تم رصدها حيث رافقه خلال الجولة مدير منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين والتخطيط بالمنطقة الجنوبية.

ووجه بضرورة التواجد علي مدار اليوم في مقر المركز التكنولوجي لمتابعة سير العمل في جميع الخدمات التي يطلبها المواطنين لتيسير كافة الإجراءات مع استمرار متابعة الشكاوي التي قدمها المواطنين لسرعة حلها.