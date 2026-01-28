إصابة رجل بعد تبادل إطلاق نار مع دورية حرس الحدود قرب الحدود الأمريكية-المكسيكية

أعلن مسؤولون إصابة رجل بعد تبادل لإطلاق النار مع دورية لحرس الحدود وإطلاقه النار على مروحية بالقرب من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) إن عملاء اتحاديين كانوا يحاولون إلقاء القبض على رجل / 34 عاما / من ولاية أريزونا قرب بلدة أريفاكا في الولاية نفسها، عندما أطلق النار على مروحية تابعة لحرس الحدود وعلى عناصر أمن، فردّ العملاء بإطلاق النار وأصابوه بجروح.

وأضاف المكتب أن الرجل نقل إلى المستشفى، ويتعافى من عملية جراحية مساء الثلاثاء، بحسب ما أفادت السلطات.

من جهتها، أعلنت إدارة شرطة مقاطعة بيما أن مكتب التحقيقات الاتحادي طلب منها تولي التحقيق في استخدام القوة من جانب حرس الحدود، مشيرة إلى أن مثل هذه التحقيقات تعد إجراء اعتياديا عندما تكون وكالة اتحادية طرفا في حادث إطلاق نار داخل المقاطعة.

وقال العميل الخاص في (إف بي آي) هايث جانكي إن المشتبه به باتريك جاري شليجل لديه سجل إجرامي، يتضمن مذكرة توقيف صادرة عام 2025 بتهمة الهروب على خلفية إدانته في قضية تهريب.

وأضاف جانكي أن شليجل محتجز لدى السلطات الاتحادية، ومن المتوقع أن توجه إليه اتهامات عبر شكوى جنائية.