تجارة عين شمس تفتح باب الانضمام لهيئة المحكمين بمجلة «الفكر المحاسبي» للانضمام لقاعدة سكوبس العالمية

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس عن فتح باب التقديم للانضمام إلى هيئة محكمي "مجلة الفكر المحاسبي"، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية لتأهيل المجلة للانضمام إلى قاعدة "سكوبس" (Scopus) العالمية، وتعزيزاً لمكانتها البحثية ورفعاً لتصنيفها الدولي.

جاء ذلك تنفيذاً لرؤية الكلية التي أعلنها الدكتور فريد محرم الجارحي عميد الكلية، والتي تهدف إلى دعم المجلات الأكاديمية الوطنية وترسيخ مكانة البحث العلمي المصري، بما يتماشى مع أهداف "رؤية مصر 2030" نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وتُعد "مجلة الفكر المحاسبي" مجلة علمية مُحكمة ومتخصصة، تصدر بشكلٍ ربع سنوي عن قسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة عين شمس، وتحمل المجلة الترقيم الدولي (ISSN) للطباعة (2356-8402) والإصدار الإلكتروني (2682-3128).

كما تتبنى المجلة خارطة طريق تطويرية شاملة تهدف إلى الارتقاء بمنظومة النشر الرقمي لديها، لمواءمة أشد المعايير الدولية صرامة في النشر العلمي.

ومن جهة أخرى، حرصت المجلة على اعتماد منظومة تحكيم إلكترونية متكاملة، لا تقتصر على تسهيل الإجراءات فحسب، بل تُعد شرطاً جوهرياً لضمان أعلى معايير الشفافية والنزاهة والكفاءة، وهو ما تتطلبه قواعد بيانات مرموقة مثل "سكوبس"، كما تتيح بيئة عمل احترافية تواكب أحدث الممارسات العالمية.

وبهذه المناسبة، دعت الكلية أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجالات المحاسبة والاقتصاد والإدارة والإحصاء بكليات التجارة بالجامعات المصرية، للمساهمة في هذه الرحلة العلمية الطموحة من خلال التقدم للانضمام إلى هيئة محكمي المجلة.

وتُمثل هذه الخطوة إضافة نوعية نحو تعزيز الإنتاج الفكري والأكاديمي المصري في المجالات التجارية والاقتصادية على المستوى الدولي.