ينظم معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته السابعة والخمسين، لقاءً فكريًا وشعريًا مع الشاعر التونسي آدم فتحي حول تجربته الشعرية، وذلك في تمام الخامسة والنصف مساء يوم الجمعة 30 يناير الجاري، بالقاعة الرئيسية للمعرض، وتستمر حتى السابعة مساءًا.

ويُقدِّم اللقاء الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث يتناول الحوار التجربة الشعرية لآدم فتحي، ومحطات إبداعه، ورؤيته للمشهد الثقافي العربي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن البرنامج الثقافي للمعرض، الذي يحرص على استضافة نخبة من المفكرين والمبدعين العرب، في إطار تعزيز الحوار الثقافي ودعم الإبداع الأدبي والفكري.