وزير السياحة: مد فترة تخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلي حتى 15 مايو المقبل

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه ووزير الطيران التقيا بنواب محافظتي سوهاج والأقصر خلال أمس الجمعة واليوم، موضحًا أنهم تقدموا بطلبات خاصة برفع مستوى الخدمات والبنية التحتية السياحية والأثرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن تم عقد اجتماع مطول اليوم، لاتخاذ مجموعة من القرارات منها مد فترة تخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلي حتى 15 مايو المقبل، ذاكرًا أن تكلفة رحلة الذهاب والعودة للأقصر تبلغ 1500 جنيه شاملة الضرائب.

وأشار إلى اتخاذ العديد من القرارات لمساندة القطاع السياحي والحفاظ على العمالة، منها محاسبة المنشآت السياحية على 40% فقط من استهلاك خدمات الغاز والكهرباء والمياه، وذلكحتى نهاية أبريل.

وذكر أن وزارة المالية ضمنت قرض البنك المركزي لقطاع السياحة والذي يقدر بـ 3 مليار جنيه، مشيرًا إلى اتخاذ قرار توحيد رسم دخول الآثار والمتاحف بسعر الطلاب والذي يقدر بنحو 50% من قيمة التذكرة.

ولفت إلى تواصل مع وزارة الشباب والرياضة لتنشيط حركة قطار الشباب من جديد، مضيفًا أن كل تلك الإجراءات هي محاولات لتنشيط حركة السياحة التي تضررت كثيرًا من أزمة كورونا.

