المكسيك تتلقى 800 ألف جرعة من لقاح سينوفاك الصيني

وصلت شحنة مكونة من 800 ألف جرعة من لقاح سينوفاك الصيني إلى مطار مكسيكو سيتي اليوم السبت قادمة من الصين، وفقا لبيان صادر عن المكتب الصحفي لوزارة الخارجية.

وتنتظر المكسيك، التي استوردت الآن ما مجموعه مليون جرعة من لقاح كوفيد 19 من الصين بعد الدفعة الأولى المكونة من 200 ألف جرعة قبل أسبوع، وصول 10 ملايين جرعة من سينوفاك بشكل إجمالي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

كما تلقت البلاد 77ر1 مليون جرعة من لقاح "فايزر/بيونتيك"، و 870 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، و200 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك في" الروسي.

وقالت وزارة الصحة هذا الأسبوع إن المكسيك تخطط لتلقي ما مجموعه 106 ملايين جرعة بنهاية مايو.

وبدأت حملة التطعيمات منذ حوالي 10 أسابيع ، لكنها انتشرت بشكل مكثف في منتصف شباط/فبراير. وتم إعطاء حوالي 09ر2 مليون جرعة لقاح في البلاد ، وفقا لوكالة بلومبرج.