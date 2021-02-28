إسرائيل تتهم إيران بالمسؤولية عن انفجار سفينة شحن في خليج عمان

أشارت إسرائيل إلى اعتقادها أن إيران مسؤولة على الأرجح عن انفجار حدث مساء يوم الخميس في سفينة شحن مملوكة لشركة إسرائيلية في خليج عمان.

ونقلت قناة (كان) عن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس قوله اليوم السبت "تشير التقديرات إلى أنهم إيرانيون، لكن لا يزال يتعين الفحص".

وبعد مقتل عالم فيزياء نووي إيراني في هجوم في نوفمبر، كانت إسرائيل تتوقع ردا محتملا. وقال جانتس إنه من المعروف أن إيران تستهدف البنية التحتية الإسرائيلية والمواطنين الإسرائيليين.

وبعد وقوع الانفجار، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أمس الجمعة إن الطاقم آمن.

وقالت شركة "درياد جلوبال" البريطانية للأمن البحري إن الانفجار وقع مساء الخميس بالسفينة (هيليوس راي) وهي سفينة شحن سيارات، تابعة لشركة هيليوس الإسرائيلية المسجلة في جزيرة مان البريطانية.

وأظهرت بيانات التعقب على موقع "مارين ترافيك دوت كوم" أن السفينة التي ترفع علم جزر الباهاما استدارت وبدأت في العودة إلى مضيق هرمز. وأظهرت البيانات أن السفينة كانت متوجهة في البداية من الدمام في السعودية إلى سنغافورة.

وجدد الحادث المخاوف بشأن السلامة البحرية في المنطقة.