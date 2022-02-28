اللبنانية ريمي بغدادي توضح سبب اعتذارها عن مسلسل «الوسم»

وضحت الفنانة الشابة اللبنانية ريمي بغدادي أنها لن تتواجد في أحداث مسلسل "الوسم" كما انتشرت بعض الأخبار، مشيرة إلى أنها كانت بالفعل ستتواجد في العمل إلا أن ظروف الحمل التي جاءت بشكل مفاجئ أحالت دون أن تستطع تصوير أحداث العمل واعتذرت عنه.

وتقول ريمي، إنها تحب للغاية أعمال المنصات التي أصبحت في الأونة الأخيرة تحقق ردود أفعال كبيرة، وتستقطب جمهور كبير من الشباب الذي يحب أعمال المنصات التي تخاطبهم، وتقدم أعمال يحبوها للغاية، مشددة أن تلك الأعمال تجذبها كمشاهدة حتى كون عدد حلقاتها قليل ويمكن مشاهدتها في الوقت الذي يناسب المشاهدة دون التقيد بموعد عرض.

وتكشف ريمي أنها تفاضل الفترة المقبلة بين ثلاثة أعمال تنتمي إثنان منها إلى منصات عربية، لافتة أنها لن تتمكن من الكشف عن أي تفاصيل خاصة بتلك الأعمال حتى تتعاقد بشكل رسمي عليها، مؤكدة أنها ستكون مفاجأة كبيرة للجمهور والذي سيشاهدها بشكل مختلف.

وعن السينما؛ تلفت أنها تلقت عدد من الأعمال السينمائية في مصر، ولكنها حتى الآن لم تجد الدور الذي سيقدمها للجمهور المصري بشكل جيد، لافتة أن الجمهور المصري له طبيعة خاصة ويجب أن تكون بوابة دخول السينما المصرية بشكل مدروس.