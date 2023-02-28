مشروع جديد لاكتشاف وتنمية المواهب بمحافظة البحر الأحمر

وقعت مدينة مكادي هايتس، إحدى المدن المتكاملة لشركة أوراسكوم للتنمية بمحافظة البحر الأحمر، بروتوكول تعاون مع شركة Stryx Sports، الرائدة في تقديم الخدمات الرياضية في دبي بخبرة حوالي 15 سنة، لتقديم برامج رياضية فريدة من نوعها لدعم الرياضيين الناشئين في مصر.

وقع الاتفاقية كل من تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدن مكادي هايتس وبيوم الفيوم والرئيس التنفيذي المؤقت لمدينة O West، وسيف توفيق، الرئيس التنفيذي لشركة Stryx Sports، بحضور عدد من كبار المسئولين بالشركتين ولفيف من رجال الإعلام والصحافة.

تتولىSports Stryx طبقاً للاتفاقية تشغيل وإدارة المرافق الرياضية في مدينة مكادي هايتس، مثل ملاعب كرة القدم، والتنس، والبادل، وحمامات السباحة، إلى جانب عمل معسكرات رياضية متعددة للأطفال من سن 3 إلى 12 عام. كما تخطط شركة Stryx Sports لتوسيع نطاق خدماتها في مكادي هايتس من خلال توفير أنشطة ما بعد المدرسة، وتنظيم الفعاليات والمسابقات الرياضية.

تتماشى هذه الشراكة مع رؤية مدينة مكادي هايتس ومحافظة البحر الأحمر في جعل المحافظة قبلة للفعاليات الرياضية، حيث تعد المعسكرات والفعاليات الرياضية من الركائز الأساسية للتنمية البدنية والمهارية للمواهب الشابة. كما تسعى شركة اوراسكوم للتنمية إلى توفير حياه معيشية متكاملة ونابضة بالحياة في مدنها المستدامة، من خلال توفير الخدمات الأساسية والحيوية لسكان وزوار مدنها.

قال تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدينة مكادي هايتس: "إن شراكتنا مع Stryx Sports تمثل نقطة تحول مهمة في خطتنا التنموية لمدينة مكادي هايتس عن طريق تجهيز المدينة بالخدمات والبنية التحتية اللازمة، مما يفتح آفاقاً جديدة لمحافظة البحر الأحمر لكي يستفيد منها المقيميين بمدينة مكادي هايتس والزائرين للمدينة والغردقة وجميع المناطق المجاورة بالإضافة الي السياح من خارج مصر."

وأضاف: "نحرص في مكادي هايتس على توفير مرافق رياضية عالية الجودة لمواهبنا الرياضية المحلية وذلك طبقا لاستراتيجيتنا لإنشاء مدينة متكاملة توفر جميع المرافق والخدمات لسكانها، ونعمل في مكادي هايتس على توفير بيئة تسمح للعملاء بخلق لحظات سعيدة في المدينة، كونها الوجهة العائلية الأمثل في محافظة البحر الأحمر."

من جهته عبر سيف توفيق، الرئيس التنفيذي لشركة Stryx Sports عن سعادته بالتوسع في محافظة البحر الأحمر من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مدينة مكادي هايتس، وقال "لدينا إيماناً راسخًا بأن الرياضة عنصر أساسي لازدهار وتعزيز أي مجتمع، وبالتالي، نحن حريصون على تبني المواهب الرياضية منذ الصغر حتى نجني ثمار جهودنا من خلال إدارة المرافق الرياضية ذات المستوى العالمي، وإنشاء البرامج الرياضية الأكثر جاذبية لمجتمع محافظة البحر الأحمر. "

وأضاف: "نعمل في شركة Stryx Sports منذ 2008 على استخدام الشغف الكبير للرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص لتقديم جيلًا جديدًا من الأطفال ذوي البنية الجسدية الجيدة مع مستوى عالٍ من المهارات الرياضية. لكن الأهم من ذلك تطوير شخصياتهم من خلال المعسكرات الرياضية فهي تعتبر من اهم الركائز لإعداد اللاعبين وتطوير قدراتهم البدنية والمهارية، وذلك يعزز إحساسهم بالمسؤولية والالتزام. وفخورين اننا نعمل في سوق نشط للغاية مع إمكانات كبيرة تجعلنا واحدة من اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال، في الشرق الأوسط."

دائما ما كانت مدينة مكادي هايتس داعم رئيسي للرياضة المصرية، على مدار تاريخ طويل حيث نظمت مدينة مكادي هايتس بطولة لكرة القدم، حيث شارك في البطولة أكثر من 400 لاعب ولاعبة تبدأ أعمارهم من سن 18 عاماً، ضمن 30 فريق للرجال و10 فرق للسيدات.

جدير بالذكر أن مكادي هايتس تتميز بموقعها الاستراتيجي، حيث تبعد 15 دقيقة عن الغردقة، و20 دقيقة عن المطار، فهي تعد وجهة عائلية مميزة، مليئة بفعاليات وأنشطة مناسبة لجميع أفراد الأسرة للتمتع بتجربة معيشية فريدة ومتميزة. وحتى الآن نجحت مدينة مكادي هايتس في تسليم 248 وحدة متنوعة بمساحات مختلفة، تتضمن 126 وحدة تم تسليمها قبل الموعد المحدد، بينما تم تسليم الــ 122 وحدة في مواعيد التسليم المتفق عليها مع العملاء. كما تم تسليم "بايو لاجون" ضمن المرحلة الأولي خلال 2022 ، والتي كان من المقرر تسليمها في عام 2024، وتتراوح مساحات الوحدات التي تم تسليمها بين 60 الي 100 متر مربع.

هذا وتعمل شركة Stryx Sports في دبي منذ عام 2008، وقد أسست أكاديمية Barca، وجلبت مدربيها من نادي Barcelona الإسباني لضمان توفير اعلي المستويات في التدريب. علاوة على ذلك، أنشأت Stryx Sports مدرسة NBA لكرة السلة في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019.