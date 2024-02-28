رئيس مركز ديرمواس: استمرار زراعة أشجار مثمرة وزينة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

قال محمد عبد الغني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بالمنيا، إن الوحدة المحلية تواصل جهودها في أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وتكثيف الجهود في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

وأوضح عبدالغني، أنه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث قام مصطفى عبده نائب رئيس المركز بمتابعة استمرار زراعة 200 شجرة زينة متنوعة بطريق مصر أسوان الزراعي في المدخل الشمالي للمدينة.

كما قامت الوحدة المحلية بقرية دلجا بقيادة محسن عبد المالك رئيس القرية، بزراعة 20 شجرة زينة بمحيط السوق الحضاري بالقرية، فيما تابع هانى محمود نائب رئيس المركز، ونصر ربيع رئيس قرية نزلة البدرمان، زراعة 800 شجرة مثمرة وزينة متنوعة بداخل مجمع الوحدة المحلية والمدارس ومجمع الخدمات، كما تم تسليم أعداد من الأشجار للمدارس والمصالح الحكومية بالقرية.

وأفاد رئيس المركز، أنه تم تسليم مجموعة من الأشجار لعدد من المدارس والمصالح الحكومية والجمعيات بديرمواس، وشدد على متابعة زراعة هذه الأشجار والاهتمام بها، مؤكدا أن الأشجار المستلمة سيتم زراعتها بأماكن محددة بالقرى والمدينة من خلال إدارة البساتين بالمركز ووفقًا لخطة محددة، وطبقًا للظروف المناخية الملائمة لكل موقع.