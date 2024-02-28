ألمانيا وبيرو توقعان إعلان نوايا لبدء مفاوضات لإبرام اتفاقية أمنية

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ووقعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ونظيرها وزير داخلية بيرو فيكتور توريس فالكون في ليما، عاصمة بيرو، إعلان نوايا لبدء مفاوضات بخصوص إبرام اتفاقية أمنية بين البلدين، وذلك حسبما أعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الأربعاء.

وأوضحت الوزارة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى المكافحة المشتركة لتهريب المخدرات والإتجار بالأسلحة والبشر وغسل الأموال والجرائم البيئية.

وقالت فيزر المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي:" نعتزم محاربة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات معا في المستقبل. بيرو بالنسبة لنا شريك محوري في مكافحة الجريمة المنظمة".

وأضافت فيزر أن "الاستيراد الضخم للكوكاكيين من أمريكا اللاتينية يسبب لنا قلقا كبيرا. هذه المخدرات تدمر أشخاصا وتوفر إيرادات ضخمة للجريمة المنظمة".

يذكر أن وزيرة الداخلية الألمانية تقوم حاليا بجولة في أمريكا اللاتينية من أجل العثور على شركاء في مكافحة الجريمة المنظمة. وكانت فيزر زارت البرازيل قبل وصولها إلى بيرو. ومن المنتظر أن تجري محادثات أخرى في الأيام المقبلة في الإكوادور وكولومبيا.

وترافق الوزيرة الألمانية في جولتها نائبة رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة مارتينا لينك، وذلك بهدف توفير تواصل أفضل بين سلطات التحقيق.

وتعد أوروبا إلى جانب الولايات المتحدة أهم سوق للكوكايين الذي يتم تصنيعه في كولومبيا وبيرو وبوليفيا.

وكان تم ضبط 116 طنا من الكوكايين في ميناء انتويرب في العام الماضي، فيما تم ضبط 59 طنا في هولندا، وفي ألمانيا ضبطت الشرطة والجمارك 35 طنا من الكوكايين، وأغلب هذه الكمية تم ضبطها في ميناء هامبورج، أكبر الموانئ الألمانية.