قبل خمسة أشهر من افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس، كشفت محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، أنه تمت سرقة جهاز حاسوب شخصي ومفاتيح وحدات تخزين (فلاشة) التي تحتوي على الخطط الأمنية للألعاب الأولمبية الخاصة ببلدية باريس من قطار في محطة قطار الشمال (جار دو نور)، فيما تم فتح تحقيق في الحادث.

وقدم موظف في مجلس مدينة باريس شكوى، بعد أن لاحظ سرقة حقيبته عندما استقل قطارًا متجهًا إلى كريل (واز) من محطة جار دو نورد في باريس، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة الفرنسية.

معلومات حساسة

وكانت الساعة 7:30 مساءً عندما فتح هذا المهندس، البالغ من العمر 56 عامًا، باب مركز شرطة جار دو نورد (الدائرة العاشرة) للإبلاغ عن السرقة التي تعرض لها، قبل أن يشرح بالتفصيل محتويات حقيبته.

وقال المهندس: يوجد في الحقيبة جهاز كمبيوتر احترافي ومفتاحي USB (فلاشة تخزين) يحتويان على معلومات "حساسة".

وقالت المحطة الفرنسية، إن الأمر يتعلق بالخطط الأمنية التي تؤثر على الطرق وخاصة حركة المرور خلال الألعاب الأولمبية.

وتخطط بلدية باريس لنشر ما يقرب من ألفي عنصر، بما في ذلك غالبية ضباط الشرطة البلدية، طوال فترة الألعاب الأولمبية (26 يوليو إلى 11 أغسطس).

ووفقاً للشرطة الفرنسية، فإن الفلاشة الثانية غير مشفرة، ولا تحتوي على أي خطة أمنية.

فتح تحقيق

ووفقا للتحقيقات الأولية، وقعت السرقة بين الساعة 6:30 مساء و7 مساء بينما كان الضحية جالسا في قطار متوقف عند الرصيف رقم 18 في محطة قطار الشمال (جار دو نورد).

وأشار المهندس في شكواه إلى أنه وضع حقيبته في مقصورة فوق مقعده قبل أن يلاحظ سرقتها أثناء استعداده لتغيير القطارات.

وكان محققون من أمن النقل الإقليمي مسئولين عن التحقيقات، أفادوا بأنه يتم استخدام صور المراقبة بالفيديو من محطة القطار.