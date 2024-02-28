أطلقت الفنانة فيروز كراوية عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، الإعلان التشويقي الأول لأغنيتها الجديدة "الحلو ماشي"، من كلمات الشاعر الراحل مُهاب نصر وألحانها وتوزيع موسيقي للفنان السكندري أيمن عصفور.

تقول فيروز عن الأغنية إنها مكتوبة بأسلوب يحاكي عالم الطقطوقة الغنائية ولكن بصورة معاصرة؛ لذلك حرصت على أن يكون الشكل الموسيقي الذي تقدم به ملائم ومفاجئ.

واستكملت: "لجأت للفنان أيمن عصفور ومجموعه الموسيقية بالأسكندرية لندخل في مغامرة في أسلوب التوزيع والتسجيل على النمط القديم، إذ نقوم بتسجيل الأغنية معا، المطربة والفرقة، بالآلات الحية في نفس الوقت والمكان، بعيدا عن نظام التراكات السائد، والذي يقوم كل عازف بالتسجيل منفردا ثم يقوم مهندس الصوت بجمع التراكات وتنفيذ الأغنية في شكلها النهائي.

وتضيف فيروز أن هذه التجربة تحمل روحا مختلفة تماما نتيجة التفاعل الحي بينها وبين الموسيقيين، على غرار نظام التسجيل في العصور الأقدم مع فرقة أقرب للتخت التقليدي، دون الاستعانة بمؤثرات الكترونية أو صوتية ودون قطع وإعادات للوصول لنسخة منمقة للتسجيل.

وتابعت: "سجلنا كما كانت الست أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وأجيالهم من المطربين يسجلوا، نعيد الأغنية معا أكثر من مرة ثم نختار أفضل نسخة وصلنا لها بالأداء الحي دون قص ولزق.