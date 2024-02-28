سفارة موسكو بواشنطن: أمريكا تريد زعزعة استقرار الوضع في روسيا قبل الانتخابات الرئاسية

قالت السفارة الروسية في واشنطن، إن السلطات الأمريكية تسعى إلى زعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي في روسيا قبل الانتخابات الرئاسية عن طريق إثارة الهستيريا المعادية لروسيا بشكل مصطنع.



وقالت السفارة، في بيان عبر قناتها على تطبيق تليجرام، إن "الهستيريا المعادية للروس، والتي يتم إثارتها بشكل مصطنع في الولايات المتحدة، تؤكد تركيز السلطات الأمريكية على زعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي في بلادنا قبل الانتخابات الرئاسية"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.



ويأتي بيان السفارة الروسية تعليقا على التصريحات المناهضة لموسكو التي أصدرها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر ومسؤولون آخرون في الإدارة الأمريكية.



وأوضحت السفارة: "نعتبر مثل هذه التصريحات محاولة وقحة للتدخل في الشئون الداخلية".