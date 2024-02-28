 سفارة موسكو بواشنطن: أمريكا تريد زعزعة استقرار الوضع في روسيا قبل الانتخابات الرئاسية - بوابة الشروق
الأربعاء 28 فبراير 2024 9:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

سفارة موسكو بواشنطن: أمريكا تريد زعزعة استقرار الوضع في روسيا قبل الانتخابات الرئاسية

واشنطن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 9:07 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 9:07 ص
قالت السفارة الروسية في واشنطن، إن السلطات الأمريكية تسعى إلى زعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي في روسيا قبل الانتخابات الرئاسية عن طريق إثارة الهستيريا المعادية لروسيا بشكل مصطنع.

وقالت السفارة، في بيان عبر قناتها على تطبيق تليجرام، إن "الهستيريا المعادية للروس، والتي يتم إثارتها بشكل مصطنع في الولايات المتحدة، تؤكد تركيز السلطات الأمريكية على زعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي في بلادنا قبل الانتخابات الرئاسية"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

ويأتي بيان السفارة الروسية تعليقا على التصريحات المناهضة لموسكو التي أصدرها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر ومسؤولون آخرون في الإدارة الأمريكية.

وأوضحت السفارة: "نعتبر مثل هذه التصريحات محاولة وقحة للتدخل في الشئون الداخلية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك