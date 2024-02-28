خالد بيبو يكشف حقيقة طلب أكرم توفيق الرحيل عن الأهلي

كشف خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة طلب اللاعب أكرم توفيق الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة.

وقال بيبو في تصريحات تليفزيونية: "لا يوجد أي كلام عن رحيل أكرم توفيق، ونسمع أقاويل وأخبار خاطئة عن رغبة لاعبين في الرحيل لمجرد عدم المشاركة في مباراة، وهذا أمر غير صحيح، والمنافسة موجودة دائما وبقوة بين اللاعبين في الفريق".

وأضاف: "محمود كهربا لاعب مميز ومحترم وكان موجودًا اليوم مع الفريق، وغير صحيح ما يتردد عن استبعاده من الفريق، وهو نجم كبير ومؤثر مع الأهلي، ونحن نحتاجه ومن الوارد وجوده في المباراة المقبلة، وهذه هي كرة القدم".

وأتم: "وسام أبوعلي أو أي لاعب داخل الأهلي يكون مجتهدًا لأنها منظومة مرتبة ومحترمة، وهناك جماهير غفيرة تجعل أي لاعب سعيد بالتواجد داخله، والجهاز الفني والإداري يساعدان النجوم على التألق، ووسام أبوعلي تأقلم مع زملائه ويتحدث معهم بشكل مستمر، وأنتوني موديست أيضا أصبح يتحدث بالعربي أيضًا بسبب تأقلمه وتجانسه مع زملائه في الفريق، ونتمنى التوفيق لهم في المرحلة المقبلة".