أطلقت بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم الجمعة، حملة لتنظيف وتزيين شوارع المحافظة عشية حلول شهر رمضان المبارك، في محاولة لتجميل مظهرها العام بعد الدمار الواسع الذي ألحقه جيش الاحتلال الإسرائيلي بها على مدار أكثر من 15 شهرا من الإبادة الجماعية.

وانطلقت الحملة التي تحمل شعار "غزة أجمل في رمضان"، بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي ولجان مجتمعية، بحسب سلسلة منشورات للبلدية على موقع فيسبوك، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وقالت البلدية في منشوراتها إن هذه الحملة تأتي "ابتهاجا بقدوم شهر رمضان" المرتقب غدا السبت.

وأوضحت أن الحملة تشمل "أعمال إزالة ورفع الركام" في شوارع خان يونس، فيما نشرت صورا تظهر الأعمال التي انطلقت في حي الأمل غرب المدينة.

وذكرت أن فرقا تطوعية ساهمت في أعمال طلاء جدران منازل نجت من الإبادة، لتجميل المظهر العام للمدينة التي طالها جانب واسع من الدمار.

كما زيّن بعض الشبان جدران منازل في محافظة خان يونس بشعار "غزة أجمل في رمضان"، التي رسموا بجانبها فانوسا.

في السياق، شرعت طواقم البلدية بجمع النفايات المتراكمة في شوارع المدينة في إطار هذه الحملة.

وقبل الإبادة، كانت شوارع غزة ومنازلها تضاء بزينة رمضان، إلا أن القطاع ما زال يعيش في ظلام دامس منذ أكتوبر 2023.

كما أن غالبية سكان القطاع لن يتمكنوا من إجراء التجهيزات لاستقبال شهر الصيام بسبب انعدام توفر السيولة المالية لديهم، إذ أن الإبادة الجماعية حولت جميع الفلسطينيين بغزة إلى فقراء، وفق بيانات البنك الدولي.

إلى جانب ذلك، فإن نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل 2.4 مليون نسمة في غزة يعانون مأساة التشرد القسري جراء الدمار الواسع الذي طال 88% من البنى التحتية في القطاع بما فيه المنازل والمؤسسات الحيوية والخدماتية، وفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وفي 2 فبراير الجاري، أعلن رئيس المكتب الحكومي بغزة، سلامة معروف القطاع منطقة "منكوبة" جراء حرب الإبادة الإسرائيلية.