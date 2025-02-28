 برلين تحث إسرائيل على حماية المدنيين في شمال الضفة الغربية المحتلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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برلين تحث إسرائيل على حماية المدنيين في شمال الضفة الغربية المحتلة


نشر في: الجمعة 28 فبراير 2025 - 6:13 م | آخر تحديث: الجمعة 28 فبراير 2025 - 6:13 م

حثت الحكومة الألمانية، الجمعة، إسرائيل على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بفاعلية أكبر، خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة، وتمهيد الطريق أمام النازحين للعودة إلى ديارهم.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان: "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى حماية المدنيين، والبنية التحتية المدنية بفاعلية أكبر في أثناء العملية العسكرية، وضمان تمكن الأربعين ألف شخص من العودة إلى منازلهم في أقرب وقت ممكن"، بحسب موقع "الشرق" الاخباري.

وأجبرت العمليات الإسرائيلية في مدن شمال الضفة، آلاف السكان على اللجوء إلى منازل أقاربهم وأصدقائهم، أو الاحتماء في قاعات الأفراح والمدارس والمساجد ومباني البلديات، وحتى في أكواخ المزارع، إذ تزعم إسرائيل أن حملتها تهدف إلى "ملاحقة المسلحين وعملياتهم في جنين وطولكرم ومحيط طوباس، ممن نفذوا أو يخططون لشن هجمات على إسرائيل".

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