أبدى الناقد الفني طارق الشناوي، رأيه بشأن عرض مسلسل «معاوية بن أبي سفيان»، سادس خلفاء المسلمين ومؤسس الدولة الأموية، المقرر عرضه خلال شهر رمضان على قنوات إم بي سي السعودية، بما فيها إم بي سي مصر.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، إلى أن هناك سابقة لعرض أعمال فنية تتناول شخصيات إسلامية، مثل مسلسل سيدنا عمر «الفاروق» الذي عرض قبل 13 عامًا، وتناول شخصيات مثل سيدنا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب.

وتابع: «أنا أميل إلى الإباحة، مع كل احترامنا لشيوخنا الأجلاء، ولكن الزمن تغير، نحترم اعتراض الأزهر الشريف الذي نفخر به، ولكن هناك وجهات نظر أخرى، والأصل هو الإباحة وليس المنع في كل شيء، من وجهة نظري».

وتساءل «كيف شاهدنا مسلسل سيدنا عمر قبل 13 عامًا؟»، مضيفا: «رأيي أن هذا القرار اتخذه الأزهر قبل نحو 100 عام، حينما كان الفنان يوسف وهبي يريد تقديم فيلما عن سيدنا محمد الله عليه وسلم، ونشر صورًا له بالمكياج في الجرائد، فصدر بيان من الأزهر الشريف يحرم تجسيد كل الأنبياء، وليس فقط سيدنا محمد، ثم امتد التحريم ليشمل الصحابة وآل البيت والمبشرين بالجنة».

وأشار إلى أن بعض الأعمال الفنية التي جسدت شخصيات تاريخية إسلامية تم عرضها لاحقا، مستشهدا بفيلم «الرسالة» الذي تناول شخصية سيدنا حمزة بن عبد المطلب، لافتا أن التلفزيون المصري رفض عرضه حتى عام 2007 رغم إنتاجه منتصف السبعينيات؛ بسبب تجسيد شخصية سيدنا حمزة؛ ولكن لم يحدث أي مشكلات بعد عرضه.

واختتم: «المسألة جدلية، كمصريون وعرب نحترم الأزهر الشريف والإمام أحمد الطيب، لا يوجد فيها أي نقاش؛ ولكن بعض المسائل الفقهية بها تعدد في وجهات النظر، فالشيعة، على سبيل المثال، يجسدون شخصيات مثل سيدنا علي بن أبي طالب والحسن والحسين في أعمال فنية».

وكان من المفترض أن يتم عرض تلك الدراما التاريخية، قبل نحو عامين، ولكن جرى تأجيله بسبب اعتراضات من مراجع شيعية في العديد من دول العالم.