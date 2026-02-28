محافظة القليوبية تحيي ذكرى العاشر من رمضان في مسجد ناصر ببنها

شهد اللواء محمد عقل، السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، إنابة عن الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، الاحتفالية التي نظمتها مديرية أوقاف القليوبية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، التي تحمل بعدًا دينيًا بذكرى انتصار المسلمين في غزوة بدر، وتاريخيًا كرمز وطني وانتصار عسكري يذكر بملاحم القوات المسلحة المصرية، والتي أقيمت بمسجد ناصر بمدينة بنها.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها كلمة لفضيلة عبد الرحمن رضوان، وكيل وزارة الأوقاف.

وخلال الحفل، نقل اللواء محمد عقل تحيات المحافظ للحضور، مؤكداً أن ذكرى العاشر من رمضان رمز خالٍ للعزة الوطنية والدينية معًا، ودليلاً على قدرة المصريين على تجاوز التحديات وتحقيق المستحيل حين تتوحد الإرادة مع التخطيط السليم والإيمان العميق.

وأكد المحافظ أن القوات المسلحة المصرية قد سطرت ببطولاتها ملحمة تاريخية ستظل مصدر فخر وإلهام للأجيال القادمة، مشددًا على أن إحياء ذكرى العاشر من رمضان يعزز قيم الانتماء الوطني والديني والعمل الجاد، ويدفع جميع المواطنين إلى مضاعفة الجهود في مواقعهم المختلفة دعمًا لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وأشار المحافظ إلى أن ملحمة العاشر من رمضان لم تكن مجرد انتصار عسكري، بل تجسيدًا لصلابة الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، مشددًا على أننا اليوم، في ظل "الجمهورية الجديدة"، نستلهم من هذا النصر معاني الإصرار على البناء والتنمية، ومواصلة العمل لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء القليوبية، تماشياً مع رؤية القيادة السياسية في بناء وطن قوي ومزدهر.