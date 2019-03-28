سجال بين نتنياهو ونائبة أمريكية مسلمة حول دعم واشنطن لإسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلى: الدعم الأمريكى لنا لا علاقة له بالمال.. وإلهان عمر: أنت متهم بالرشى والفساد

تبادل رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أمس الأول، الانتقادات مع النائبة الأمريكية المسلمة إلهان عمر، على خلفية تصريحات سابقة أشارت إلى تلقى سياسيين أمريكيين أموالا مقابل دعمهم إسرائيل.

وقال نتنياهو فى كلمة وجهها من تل أبيب عبر الأقمار الصناعية إلى تجمع لأعضاء لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) فى واشنطن: «لن يدرك البعض هذا إطلاقا. لن يفهموا أبدا لماذا تدعم الأغلبية العظمى من الأمريكيين ــ يهود وغير يهود ــ إسرائيل». ولم يذكر نتنياهو إلهان بالاسم.

وأضاف نتنياهو: «افصلوا هذا عن المال.. الأمر لا علاقة له بالمال». وتابع: «سبب دعم الشعب الأمريكى لإسرائيل ليس أنهم يريدون أموالنا، وإنما لأنهم يشاركوننا قيمنا».

وبعد بضع ساعات ردت إلهان على حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلة إن «هذا الرد يأتى من رجل يواجه اتهامات بالرشى وغيرها من الجرائم فى ثلاث قضايا فساد منفصلة. من بعده؟!»، فى إشارة لنتنياهو.

وأضافت إلهان فى تغريدة أخرى أن «أعمال العنف التى يقوم بها المؤمنون بتفوق العرق الأبيض تزداد على مستوى العالم. قتل متطرفون يمينيون عددا أكبر من الناس فى الولايات المتحدة خلال عام 2018 من أى عام آخر منذ عام 1995. مثلت أعمال العنف المعادية للسامية 58 % من جرائم الكراهية الدينية. لكن الموضوع الذى اختار نتنياهو التركيز عليه هو.. أنا».

فى غضون ذلك، أعلنت النائبة الأمريكية المسلمة رشيدة طليب، عثورها على رسالة «تنمر مفعمة بالكراهية» على باب مكتبها، قالت إنها موجهة إلى زميلتها إلهان عمر.

وشاركت طليب الرسالة التى تتهم «عمر» بمعاداة اليهود، عبر حسابها على «تويتر»، فجر أمس، ويقول نص الرسالة التى نشرتها طليب: «النائبة عمر.. أوقفى كرهك المقزز لليهود.. شعارك العدالة للجميع، وهذا يعنى أن اليهود من ضمنهم.. جهادك ضد اليهود سيبوء بالفشل».

وورد فى نهاية الرسالة عبارة باللغة العبرية «آم يسرائيل تشاى»، وهو اسم أغنية يهودية تعنى «يعيش شعب إسرائيل».