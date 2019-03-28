محاصرة عدد كبير من الأشخاص بعد اندلاع حريق بمبنى تجاري في دكا

ذكرت هيئة الإطفاء اليوم الخميس أن حريقا اندلع في مبنى تجاري شاهق الارتفاع في دكا عاصمة بنجلاديش قد ترك "الكثيرين" من الأشخاص محاصرين بالداخل.

وقال راسل سيكدر المسؤول في إدارة خدمة الإطفاء والدفاع المدني إن الحريق اندلع في برج "إف.آر. تاور" المكون من 19 طابقا بمنطقة باباني شمالي دكا.

وأضاف أن رجال الإطفاء وعددا من أفراد القوات البحرية والجوية شاركوا في جهود إخماد النيران التي نشأت في الطابق التاسع من المبنى.

وقال إن عمال الإنقاذ يحاولون أيضا الوصول إلى الأشخاص الذين ما زالوا بالداخل ، دون تحديد عدد المحاصرين، وشوهدت مروحيتان عسكريتان تحلقان أعلى المبنى على ما يبدو كجزء من جهود الإنقاذ.