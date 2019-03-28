رئيس الوزراء الكوري الجنوبي يطالب باستمرار الجهود الإقليمية لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية

طالب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي ناك-يون، اليوم الخميس، الدول الآسيوية بالقيام بدور لإقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجها النووي، من أجل إرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن لي - خلال مشاركته في حفل افتتاح منتدى "بواو" الآسيوي الذي عُقد في جزيرة هاينان الاستوائية في الصين - قوله "إن الكوريتين إلى جانب الولايات المتحدة لا يزالان يسلكان مسار الحوار، وهنا أود أن أعرب عن تقديري للدعم الذي تقدمه كل من الصين واليابان وروسيا على خلفية الأزمة في كوريا الشمالية".. مُعربًا عن أمله في أن يستمر دورهم الرئيسي في هذا الشأن.

وجاءت تصريحات المسؤول الكوري الجنوبي في أعقاب انتهاء القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الشهر الماضي في هانوي دون التوصل إلى اتفاق، نظرًا لرغبة بيونج يانج في تخفيف العقوبات عنها في مقابل تخليها عن برنامجها النووي، وإصرار واشنطن على تخلي كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية والباليستية في المقام الأول.

كما أعرب في هذا الصدد عن أسفه في أن تصل المحادثات النووية بين الجانبين إلى طريق مسدود، ولكنه أوضح قائلًا:-"إنني أثق في أن شبه الجزيرة الكورية ستستمر في السير نحو طريق السلام على الرغم من جميع المعوقات التي تواجهها".

واجتمع لي على هامش المنتدى مع نظيره الصيني ثونجلون سيسوليث لمناقشة سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين سول وبكين.